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  • Виктор Коряцкий
    Любят нынче у нас "пару" напустить, а в итоге оказывается что кварц это обычный песок, а винил это скорее всего силик...И ремонт у вас не...
  • Виктор Коряцкий
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    А свекровь-то права... Мало, что ли, женщине забот с ребенком-аутистом? С ним по гроб жизни проблемы могут быть. От п...«Наш с детьми ком...

Если женщина освободит время от готовки, уборки и заботы о детях, чем она будет заниматься?

Если женщина освободит время от готовки, уборки и заботы о детях, чем она будет заниматься?

Вчера мне задали интересный вопрос. Мол, если мы, женщины, свое личное время начнем освобождать ото всего - от заботы о детях, от готовки, от поддержания порядка в доме, от дороги на работу и обратно, ото всего, что нам кажется, крадет это время.

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