Юрист рассказала, что задержание безбилетника может длиться до 48 часов

Контролер может доставить нарушителя в полицию Контролёр вправе выписать штраф и высадить безбилетника на остановке, а также принудительно доставить в полицию для составления административного протокола, рассказала RT юрист, член Ассоциации юристов России и «Опоры России» Наталья Вайнберг.
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