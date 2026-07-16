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Zero Hedge

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Goldman Slashes Global PC Shipment Forecast As Memory Chip Crunch Derails Upgrade Cycle

Goldman Slashes Global PC Shipment Forecast As Memory Chip Crunch Derails Upgrade Cycle

Goldman Slashes Global PC Shipment Forecast As Memory Chip Crunch Derails Upgrade Cycle The global PC market is facing mounting pressure as a worsening memory-chip crunch, limited product availability, and consumers balking at higher prices threaten to deepen the downturn.

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