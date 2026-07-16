Goldman Slashes Global PC Shipment Forecast As Memory Chip Crunch Derails Upgrade Cycle The global PC market is facing mounting pressure as a worsening memory-chip crunch, limited product availability, and consumers balking at higher prices threaten to deepen the downturn.
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