Юрист Хаминский усомнился в эффективности идеи детских сберегательных счетов

Предложение о создании детских сберегательных счетов, на которые государство или родители смогут регулярно откладывать деньги до достижения ребёнком совершеннолетия, может быть неактуально в условиях современной экономики.
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