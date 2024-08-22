На выходных в Омской области похолодает до дневных +13°. По ночам будет еще прохладнее. Детальный прогноз погоды омских синоптиков на ближайшие дни читайте здесь.
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На выходных в Омской области похолодает до дневных +13°. По ночам будет еще прохладнее. Детальный прогноз погоды омских синоптиков на ближайшие дни читайте здесь.