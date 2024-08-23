Магнитный конструктор может убить ребёнка, предупреждают в Крыму

Врачи Республиканской детской клинической больницы предупреждают родителей об опасности магнитных конструкторов для детей Эти игрушки, состоящие из мелких магнитных шариков, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья и жизни ребенка, сообщили в крымском Минздраве.