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Няня на час: можно ли взрослому купить заботу за деньги?

Няня на час: можно ли взрослому купить заботу за деньги?

«Ну что, мой хороший, ты как?» — за эту фразу некоторые готовы платить 10 тыс. рублей в час. На рынке появилась новая услуга: няни для взрослых мужчин.

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