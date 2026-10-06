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Регионы России

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В Германии впервые с 1945 года спикером земельного парламента стал представитель крайне правой партии

В Германии впервые с 1945 года спикером земельного парламента стал представитель крайне правой партии

В немецкой земле Саксония-Анхальт на посты спикера регионального парламента впервые в истории был избран член крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиас Рауш.

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