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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айкел набрал 1+1 в матче с «Торонто» и догнал Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – у обоих по 12 очков в сезоне. Джек забил, реализовав штрафной бросок

Форвард « Вегаса » Джек Айкел забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Торонто » (4:3 Б).

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