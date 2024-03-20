В Самарской области полицейские проводят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор отдела по делам несовершеннолетних О МВД России по городу Жигулёвску лейтенант полиции Елизавета Федотова совместно с представителями «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа» провели профилактические беседы с учениками старших классов общеобразовательных учебных учреждений.