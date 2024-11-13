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13.11.24==Юридическое право долбануть по Польше

13.11.24==Юридическое право долбануть по Польше

Знаете, почему мы можем нанести удар по Польше, и у нас на это будет полное право? Не моральное - а самое настоящее юридическое и международное! Понятное дело, что что-то обсуждать с Европой и США - бесполезно.

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