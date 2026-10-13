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МОСИНФОРМ

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Земельные нарушения пресекли сразу в трех округах Москвы

Земельные нарушения пресекли сразу в трех округах Москвы

На прошедшей неделе при участии «Контроля Москвы» преобразилась территория в ЮАО, СЗАО и ТиНАО. Участки освободили от захламления, полуразрушенного строения и самовольного объекта.

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