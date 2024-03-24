В феврале розничные продажи в Великобритании остались на уровне января

Британское Национальное статистическое управление (ONS) проинформировало, что за февраль 2024 года розничные продажи в этой стране мира остались на прежнем уровне или на уровне января, то есть месяц к месяцу.
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