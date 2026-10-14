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Царьград

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В Новосибирске установили 2 тысячи светильников и 59 км сетей

В Новосибирске установили 2 тысячи светильников и 59 км сетей

В Новосибирске в течение года установили более двух тысяч новых светильников и перевели около трёх тысяч натриевых ламп на светодиодные, а также отремонтировали свыше 59 километров линий наружного освещения.

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