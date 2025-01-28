Кинолог перечислил причины для срочного обращения к ветеринару с собакой

Следует обращать внимание на отсутствие у питомца аппетита Не всегда хозяин может сразу понять, что собака чувствует недомогание, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии