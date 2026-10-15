«Калининград никогда не был Россией»: Шакалене хочет оспорить принадлежность его РФ Сегодняшний город Калининград и окружающая его местность (часть бывшей Восточной Пруссии со столицей Кёнигсберг) никогда не были российскими, они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году, но это уже не важно.