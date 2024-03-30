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Спасатели пробурили новые скважины на руднике «Пионер»

Спасатели пробурили новые скважины на руднике «Пионер»

О судьбе 13 горняков ничего не известно с 18 марта.фото: t.me/mchs_official--> Горноспасатели просверлили три новые скважины на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, где с 18 марта под завалами остаются 13 шахтёров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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