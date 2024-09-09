Сеул вводит меры по повышению безопасности электромобилей

Власти Южной Кореи выпустят ряд постановлений о безопасности электромобилей, чтобы отреагировать на беспокойства общественности по поводу случаев пожаров в них, заявили в министерстве транспорта страны 9 сентября, сообщает агентство Yonhap.
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