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Сеул вводит меры по повышению безопасности электромобилей

Сеул вводит меры по повышению безопасности электромобилей

Власти Южной Кореи выпустят ряд постановлений о безопасности электромобилей, чтобы отреагировать на беспокойства общественности по поводу случаев пожаров в них, заявили в министерстве транспорта страны 9 сентября, сообщает агентство Yonhap.

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