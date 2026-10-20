© MFA Russia/Global Look Press Решение президента США Дональда Трампа по «адским санкциям» отражает серьезный подход Белого дома к нормализации отношений с Россией.
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