В Омской области резко выросло количество заболевших коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, выявлено 377 новых случаев.
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В Омской области резко выросло количество заболевших коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, выявлено 377 новых случаев.