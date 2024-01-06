Риэлторы ожидают снижения цен на аренду недвижимости в Грузии в 2024 году BATUMI-TODAY.COM. В 2024 году цены на недвижимость в Грузии стабилизируются, а стоимость аренды может снизиться, сказала глава риэлторский фирмы «Гедеванишвили и ко» Нино Гедеванишвили в эфире радио «Коммерсант».