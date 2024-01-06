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Женская Вселенная

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Риэлторы ожидают снижения цен на аренду недвижимости в Грузии в 2024 году

Риэлторы ожидают снижения цен на аренду недвижимости в Грузии в 2024 году

Риэлторы ожидают снижения цен на аренду недвижимости в Грузии в 2024 году BATUMI-TODAY.COM. В 2024 году цены на недвижимость в Грузии стабилизируются, а стоимость аренды может снизиться, сказала глава риэлторский фирмы «Гедеванишвили и ко» Нино Гедеванишвили в эфире радио «Коммерсант».

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