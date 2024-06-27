Александра Беглова зарегистрировали как кандидата на выборы губернатора Петербурга

Они пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин написал в своем телеграм-канале о том, что избирательная комиссия зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга.