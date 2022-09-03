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Дмитрий Медведев в Колонном зале Дома союзов простился с Михаилом Горбачёвым, выразил соболезнования родным политика

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Колонном зале Дома союзов.

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