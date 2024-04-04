С отчетом о работе Правительства РФ в Госдуме выступил Михаил Мишустин

Председатель Правительства РФ 3 апреля представил ежегодный отчет кабинета министров. Он подробно рассказал о работе правительства в 2023 году и о мерах, которые принимались по ключевым направлениям, в первую очередь по поручениям Президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии