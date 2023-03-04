Экс-солдату в США дали 45 лет за "слив" секретных данных сатанистам

Pixabay В США вынесли приговор бывшему солдату Эрику Мельцеру. Его признали виновным в поддержке террористов и попытке убийства американских военных с помощью незаконной передачи секретной информации группировке сатанистов "Орден девяти углов".
Pixabay В США вынесли приговор бывшему солдату Эрику Мельцеру. Его признали виновным в поддержке террористов и попытке убийства американских военных с помощью незаконной передачи секретной информации группировке сатанистов "Орден девяти углов".
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