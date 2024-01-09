Варим суп из того, что нашлось в холодильнике после Нового года. Гениальная похлебка с уткой и гречкой

После новогодних праздников и гостям, и семье, почти всегда хочется вкусной похлебки. Наш рецепт невероятно насыщенного наваристого супа, с утиными потрошками, запеченными костями и гречкой, всего того, что осталось после праздников, подойдет идеально.
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