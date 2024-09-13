На данный момент из ВС России уволены 45 граждан Индии, еще 50 человек дожидаются официального решения властей, сообщили NDTV представители МИД Индии.
Индия заявила об увольнении участвовавших в СВО граждан страны
Комментарии
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sorsw
Странная забота индийских властей! Видно переживают, что индийцы воюют против фашистов, а в фашиствующей метрополии этого не одобряют... Как бы их ещё и не осудили на родине-то... С них станется...
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19 час.
игорь золотарев
Жаль, я в индийском кино видел как один их воин взяв в ладонь горсть пуль бросил в сторону врага, каждая попала в голову противника, такие нам нужны.
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19 час.
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