Маркелл Фульц вернулся в строй в матче с «Индианой». Он пропустил почти 14 месяцев из-за травмы

Разыгрывающий «Орландо» Маркелл Фульц вернулся в строй в матче с «Индианой» (119:103) в понедельник. Фульц пропустил почти 14 месяцев после того, как 6 января 2021 года получил разрыв крестообразной связки левого колена во встрече с «Кавальерс».