Царьград Коллаж Царьграда В августе в Абхазии праздновалась очередная годовщина признания Россией её независимости.
Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы
Комментарии
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Ольга Туревич
...говорят же- Россия-щедрая душа, вот все эти "друзья" и пользуются нашей добротой...но забывают, что дружба должна быть взаимной, а не потребительской!.... Сколько денег тратим бессмысленно на этих псевдо друзей, а благодарности ноль....хорошо присосались-пиявки, да ещё и нас считают оккупантами...полный бред!... А куда смотрит наше правительство и депутаты?!!! Могли бы своим пенсионерам пенсии достойно прибавить, плату за коммунальные услуги снизить населению, облегчить жизнь Россиян....
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