Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы

Ольга Туревич

...говорят же- Россия-щедрая душа, вот все эти "друзья" и пользуются нашей добротой...но забывают, что дружба должна быть взаимной, а не потребительской!.... Сколько денег тратим бессмысленно на этих псевдо друзей, а благодарности ноль....хорошо присосались-пиявки, да ещё и нас считают оккупантами...полный бред!... А куда смотрит наше правительство и депутаты?!!! Могли бы своим пенсионерам пенсии достойно прибавить, плату за коммунальные услуги снизить населению, облегчить жизнь Россиян....