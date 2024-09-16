Абхазия и Таджикистан, где русским не рады: "Дружба народов", не окупившая потраченные миллионы

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Ольга Туревич
...говорят же- Россия-щедрая душа, вот все эти &quot;друзья&quot; и пользуются нашей добротой...но забывают, что дружба должна быть взаимной, а не потребительской!.... Сколько денег тратим бессмысленно на этих псевдо друзей, а благодарности ноль....хорошо присосались-пиявки, да ещё и нас считают оккупантами...полный бред!... А куда смотрит наше правительство и депутаты?!!! Могли бы своим пенсионерам пенсии достойно прибавить, плату за коммунальные услуги снизить населению, облегчить жизнь Россиян....
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