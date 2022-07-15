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Корнилов о «Торонто»: «Мюррей известен как травматичный вратарь, ярких отрезов не выдавал после «Питтсбурга». Это реальный шанс для Самсонова»

Кирилл Корнилов поделился мыслями о перспективах Ильи Самсонова в «Торонто». – Сможет ли Самсонов перезагрузить карьеру в «Торонто»? – Теперь вратарская бригада «Торонто» Мююрей – Самсонов.

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