Названы требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров

В России существует много социальных выплат и льгот для пенсионеров, однако не все из них предоставляются автоматически и для получения некоторых пособий необходимо подать заявление в соответствующие органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии