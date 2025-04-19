Аристократ смятенного духа: он пытался напугать Льва Толстого

Самую знаменитую фразу о Леониде Андрееве — «Он пугает, а мне не страшно», — традиционно приписываемую Льву Толстому, Павел Басинский выносит в эпиграф своей книги, где не претендует на создание «исчерпывающей биографии» одной из самых колоритных и загадочных личностей Серебряного века.