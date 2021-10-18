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Задачи спецназа: секреты прошлого и настоящего

Задачи спецназа: секреты прошлого и настоящего

В каждом деле успеха достигают те, кто лучше других, кто достиг вершин мастерства. Подразделения спецназа никак не меняют картину мира, потому что именно в них собраны люди, лучше других умеющие думать и раньше других приходить к нужному результату.

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