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Царьград

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Следующая на очереди - НАТО. Донор ВСУ готов воевать до последнего европейца

Следующая на очереди - НАТО. Донор ВСУ готов воевать до последнего европейца

Американцы потихоньку выходят из украинской авантюры. НАТО, осознавая беспомощность украинской армии, готовится стать следующей на очереди.

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