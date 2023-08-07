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Sochi Hockey Open. «Авангард» сыграет с Россией U23, «Сочи» против «Адмирала»

Также в понедельник «Сочи» встретится с «Адмиралом». Sochi Hockey Open Авангард – сборная России U23 – 14:30 Сочи – Адмирал – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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