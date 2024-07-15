В блюдах с доставкой в России обнаружили опасное содержание микробов

Исследование, проведенное в лаборатории «Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» в России, показало, что более 60% заказанных с доставкой блюд содержат недопустимое количество кишечной палочки и микробов.
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