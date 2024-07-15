НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости России и Мира | NEWSES.RU

1 подписчик

В блюдах с доставкой в России обнаружили опасное содержание микробов

В блюдах с доставкой в России обнаружили опасное содержание микробов

Исследование, проведенное в лаборатории «Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» в России, показало, что более 60% заказанных с доставкой блюд содержат недопустимое количество кишечной палочки и микробов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх