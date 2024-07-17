В США из-за покушения на Трампа начали расследование против Секретной службы

Генеральный инспектор Министерства национальной безопасности США начал расследование деятельности Секретной службы Соединенных Штатов по обеспечению безопасности Дональда Трампа в день покушения на него на митинге в Пенсильвании.
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