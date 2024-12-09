У дилеров АвтоВАЗа появился новый кроссовер: Полный привод и 7-местный салон

Официальные дилеры марки «Лада» по всей России начали продажи нового кроссовера Xcite X-Cross 8. Xcite — это новый бренд, созданный для российского рынка с целью выпуска кроссоверов на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
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