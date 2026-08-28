«Акрон» забил ЦСКА после потери Алвеса в своей штрафной

ЦСКА пропустил гол от «Акрона» в результате провальных действий в обороне. На 66-й минуте игры 6-го тура Альфа-Банк РПЛ Жилсон Беншимол сделал навес с фланга в штрафную площадь, но подачу прервал Кирилл Данилов .