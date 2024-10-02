Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский постоянно жалуется президенту страны Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования "Азов" не подчиняется украинскому генштабу.
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