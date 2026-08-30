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Царьград

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Госдеп США заявил о пропаже 85 граждан в Непале и Китае

Госдеп США заявил о пропаже 85 граждан в Непале и Китае

85 граждан США числятся пропавшими без вести после наводнения на границе Непала и Китая. Государственный департамент США сотрудничает с Непалом и выделяет $3,6 млн на помощь.

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