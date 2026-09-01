МО РФ: за ночь над регионами РФ сбили 516 дронов

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 516 дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: Украину може...
- Взрывы прозвучали...
- Посол Грозов: отн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым