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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергеев о матче со «Спартаком»: «Обжечься можно не только с ними, все команды конкурентоспособные. Следующая игра с «Ахматом», потом будем готовиться»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев высказался о подготовке к матчу со « Спартаком ». «Следующая игра у нас с « Ахматом » в Кубке, а потом уже «Спартак».

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