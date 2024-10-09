Бывший вице-президент "Металлурга" Величкин назвал клуб главной загадкой КХЛ

Бывший вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью Legalbet заявил, что команда на данный момент является самой загадочной среди тех, кто выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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