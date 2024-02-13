По нацпроекту обновят часть трассы соединяющий Кировскую область с Татарстаном

В текущем году на участке трассы Киров — Малмыж — Вятские Поляны в Уржумском и Малмыжском районах Кировской области запланированы ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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