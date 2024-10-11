Золото растет в цене – вероятность снижения ставки ФРС США все выше Татьяна АрестоваЦены на золото выросли 11 октября после выхода данных, поддерживающих ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США в следующем месяце.
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