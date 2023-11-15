Потеряла зрение, но все равно стала актрисой: жизнь Натальи Крачковской

Наталья Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве в семье актрисы Марии Фониной, которая меньше всего хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, поэтому после окончания школы девушка подала документы в историко-архивный институт и одновременно во ВГИК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии