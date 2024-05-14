Аферисты изобрели новую схему мошенничества, "прикрываясь" Соцфондом

Мошенники стали использовать новую схему обмана пенсионеров. Как пишут "Известия", злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда и под предлогом якобы неучтенного рабочего стажа предлагают оформить перерасчет пенсии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии