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Аферисты изобрели новую схему мошенничества, "прикрываясь" Соцфондом

Мошенники стали использовать новую схему обмана пенсионеров. Как пишут "Известия", злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда и под предлогом якобы неучтенного рабочего стажа предлагают оформить перерасчет пенсии.

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