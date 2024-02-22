Доктор наук из эфиров Норкина оправдывал убийства русских. А теперь не вылезает из студий шоу

АС

Александр Сысоев

Александр Сытин одна из самых загадочных фигур на нашем ТВ. Я до сих пор не пойму, это хорошо оплачиваемый провокатор, или многие его высказывания искренние. Во всяком случае его кровожадные высказывания об одесской трагедии 2 мая 2014 года явно нацистские. После этого их его поганого рта неоднократно звучали нацистские речи, заслуживающие уголовного преследования. И ничего. Почему кому-то на нашем ТВ можно выступать с явно нацистскими речами? Может быть Норкин даст хоть раз этому объяснение?