Видео: Американец и болгарин придумали новый вид творчества — радужный наливной фарфор

В последние несколько лет в мире появились жидкие обои, жидкая штукатурка и жидкие гвозди. Настал черед фарфора! Основатели одной из американских фирм придумали особую технику литья жидкого фарфора, чтобы получать радужную посуду и предметы декора.
В последние несколько лет в мире появились жидкие обои, жидкая штукатурка и жидкие гвозди. Настал черед фарфора! Основатели одной из американских фирм придумали особую технику литья жидкого фарфора, чтобы получать радужную посуду и предметы декора.
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