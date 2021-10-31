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Видео: Американец и болгарин придумали новый вид творчества — радужный наливной фарфор

Видео: Американец и болгарин придумали новый вид творчества — радужный наливной фарфор

В последние несколько лет в мире появились жидкие обои, жидкая штукатурка и жидкие гвозди. Настал черед фарфора! Основатели одной из американских фирм придумали особую технику литья жидкого фарфора, чтобы получать радужную посуду и предметы декора.

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